Corona: Apple schließt alle Apple Stores außerhalb Chinas und spendet 15 Millionen Dollar für Gegenmaßnahmen

Apple hat in Reaktion auf die Corona-Pandemie all seine Apple Retail Stores weltweit geschlossen, ausgenommen sind hier nur die Läden in China. Weiterhin hat Apple angekündigt, Geld für die Bekämpfung des Corona-Virus zu spenden.

Apple hat seine Maßnahmen im Kampf gegen die Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus am heutigen Samstag deutlich ausgeweitet. Alle Apple Retail Stores wurden weltweit geschlossen, erklärte das Unternehmen in einer entsprechenden Pressemitteilung. Lediglich die Läden in China haben seit kurzem wieder ausnahmslos für Kunden geöffnet, Apfellike.com berichtete, nachdem sie im Februar einstweilen geschlossen worden waren.

Apple hat zudem angekündigt, seinen Mitarbeitern in den Retail Stores weiterhin das volle übliche Gehalt zu zahlen. Die Läden schließen vorläufig bis zum 27. März, eine Verlängerung der Maßnahme ist durchaus möglich. Zuvor hatte der Konzern bereits die 17 Apple Stores in Italien und anschließend auch die Geschäfte in Spanien bis auf weiteres geschlossen.

Apple spendet 15 Millionen Dollar für die Bekämpfung von Corona

Weiterhin hat Apple angekündigt, sich finanziell an der Bekämpfung des Corona-Virus zu beteiligen. Das Unternehmen wird 15 Millionen Dollar für Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie zur Verfügung stellen. Die Liegenschaften des Unternehmens werden einer verschärften Reinigungsroutine unterzogen, Mitarbeiter können bei Bedarf und auf Wunsch im Home-Office arbeiten oder ihre Arbeitszeiten flexibel gestalten. Die Heimarbeit hatte Apple den Mitarbeitern im Hauptquartier dem Apple Park bereits vor einigen Tagen angeboten, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

