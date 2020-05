Kostenlos im Mai: 500 MB Datenvolumen bei der Telekom

Die Deutsche Telekom hat auch im Mai wieder ein Datengeschenk für ihre Kunden, das ist die gute Nachricht zum Monatsanfang. Aber es gibt auch eine schlechte: Die großzügige Corona-Aktion mit zehn GB geschenktem Inklusivvolumen ist vorbei. Im Mai wird diese Kampagne nicht mehr verlängert.

Die Deutsche Telekom hat im Mai wieder ein Datengeschenk für ihre Mobilfunkkunden. Viele Kunden mit einem Laufzeitvertrag mit dem Magenta-Konzern erhalten in diesem Monat wieder die altbekannten 500 MB zusätzliches kostenloses Datenvolumen.

Die Kunden können dieses Datengeschenk wie üblich über die App Mein Magenta aktivieren. Mit dieser App, die es kostenlos im App Store gibt, können Kunden ihren Vertrag konfigurieren und etwa zusätzliche Optionen buchen oder kündigen sowie Supportanfragen stellen. Sobald ihr in Mein Magenta eingeloggt seid, könnt ihr das kostenlose Datengeschenk aktivieren.

Telekom setzt Corona-Geschenkaktion im Mai nicht fort

Leider muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass die Deutsche Telekom sich entschlossen hat, ihre Corona-Hilfsaktion für Kunden im Mai nicht fortzusetzen. Im Rahmen dieser Aktion hatte das Unternehmen sogar in zwei Monaten in Folge zehn GB kostenloses Datenvolumen allen Kunden zur Verfügung gestellt. Dabei konnten an dieser Aktion ausnahmslos alle Kunden teilnehmen, also auch Kunden mit einem Business-Vertrag, im Gegensatz zum gewöhnlichen Datengeschenk. Hier profitieren weiter nur all jene Kunden, die die Mein Magenta-App nutzen können, also Privatkunden mit aktuellen Verträgen.

