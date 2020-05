Apple Pay ist bei Barclaycard und der Porsche Card S der DKB gestartet

Apple Pay ist jetzt auch für Kunden von Barclaycard Deutschland verfügbar. Der Start der Unterstützung war von der Bank bereits vor einigen Wochen angedeutet worden. Auch Kunden der Porsche Card S von der DKB können Apple Pay jetzt verwenden.

Apple Pay hat zwei neue Banken in seiner Liste von in Deutschland unterstützten Banken zu verzeichnen. Ab sofort können auch Kunden von Barclaycard Deutschland Apple Pay nutzen. Der Start der Apple Pay-Unterstützung von Barclaycard kam in Deutschland so spät, dass viele Kunden nicht mehr daran geglaubt hatten. Er war vor einigen Wochen bereits von der Bank in den sozialen Medien angekündigt worden, Apfellike.com berichtete.

Auch Kunden der Porsche Card S können Apple Pay jetzt nutzen

Darüber hinaus ist jetzt auch die Unterstützung von Apple Pay für Besitzer der Porsche Card S an den Start gegangen. Die Karte wird von der DKB herausgegeben, deren Girokonto-Kunden können Apple pay bereits länger nutzen, ebenfalls Besitzer einer Miles & More-Karte, die auch von der DKB ausgegeben wird. Der letzte größere Schritt von Apple Pay in Deutschland war der Start der Unterstützung bei den Volksbanken und den PSD Banken sowie der Sparda-Bank in Berlin und der Gruppe Südwest. Die Karten von DKB und Barclaycard können wie üblich über das Wallet von iOS hinzugefügt und konfiguriert werden.

Apple Pay wird aber nach wie vor noch nicht von der Postbank und der LBB unterstützt. Diese beiden Banken betreuen gemeinsam einige Millionen deutsche Kreditkartenkunden.

