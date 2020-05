Apple will iPhone-Fertigung auf mehr Zulieferer verteilen

Apple möchte in der eigenen Lieferkette für mehr Wettbewerb unter den Zulieferern und letztlich auch mehr Auswahl für sich selbst sorgen. Das Unternehmen hat daher Luxshare, einen Fertiger für AirPods und AirPods-Komponenten ermutigt, seine Produktion auch auf andere Apple-Produkte auszuweiten. Am Ende könnten niedrigere Einkaufspreise für Apple stehen.

Apple möchte seine Lieferkette breiter aufstellen. Das Unternehmen hat unlängst den Fertiger Luxshare ermutigt, noch weitere Produkte aus Apples Portfolio zu fertigen. Luxshare baut schon länger AirPods für Apple. Der Fertiger ist allerdings aktuell dabei zu prüfen, ob man sich an dem Fabrikanten Catcher. Catcher fertigt unter anderem Metallgehäuse für das iPhone und die Macs und ist ebenfalls bereits ein langjähriger Zulieferer Apples. Aus Berichten asiatischer Wirtschaftsmedien geht nun hervor, dass Apple es gern sähe, würde sich Luxshare zu einem Wettbewerber von Foxconn und Pegatron entwickeln.

Apple möchte mehr Wettbewerb und billigere Preise

Aktuell werden zahlreiche Zwischenprodukte in Apples Wertschöpfungs- und Lieferkette von verschiedensten Zulieferern bezogen, doch die Produktion einiger Schlüsselkomponenten liegt in der Hand weniger Firmen. So hat Samsung nach wie vor eine Art Quasi-Monopol bei OLED-Displays für das iPhone und TSMC baut exklusiv alle A-Series-Prozessoren. Die iPhone-Fertigung schließlich wird in weiten Teilen von Foxconn und Pegatron erledigt, zumindest bei den Flaggschiff-Linien.

Genau hier wünscht sich Apple offenbar mehr Wettbewerb, was de facto auch eine größere Auswahl für Apple bedeuten würde. Die Orders auf verschiedene Fertiger zu verteilen, könnte Apple auch helfen, den Einkaufspreis zu drücken. Ob Luxshare sein Angebot an Apple am Ende tatsächlich ausweitet, ist noch nicht bekannt.

