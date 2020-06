Vor der Keynote: AirTags und AirPods Studio doch erst später?

Apple wird auf der WWDC 2020, die heute Abend beginnt, wohl doch keine Hardware vorstellen. Gleich mehrere Leaker gehen davon aus, dass wir auf neue Gadgets von Apple noch eine Weile werden warten müssen. So werden die AirPods Studio und die AirTags wohl erst später dieses Jahr erscheinen.

Apple wird die Keynote der WWDC 2020 wohl ohne neue Hardware bestreiten. Mehrere Leaker gehen davon aus, dass wir heute Abend keine neue Hardware sehen werden.

I had two sources tell me no hardware for WWDC tomorrow. They aren’t on WWDC related teams but heard it through the Apple grapevine. I’d take this with a grain of salt, but thought it was worth mentioning.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) June 21, 2020