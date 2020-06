Leak: AirTags sollen Findern verlorener Gegenstände den rechtmäßigen Besitzer mitteilen

Die neuen AirTags von Apple sollen nicht nur dabei helfen, verlegte Gegenstände wiederzufinden. Verliert der Besitzer etwa seine Geldbörse endgültig, soll ein zufälliger Finder auch die Möglichkeit haben, sie dem Besitzer zurückzubringen. Hierfür kann der Besitzer sogar eine persönliche Nachricht für den Finder hinterlassen.

Apples AirTags kommen möglicherweise mit einer neuen, bis jetzt noch nicht bekannten Funktion. Ein in der Szene recht bekannter Leaker hat sich nun zum Funktionsumfang der AirTags geäußert.

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter sprach er von der Möglichkeit, einen AirTag und damit den Gegenstand, auf dem er angebracht ist, als „verloren“ zu kennzeichnen. Kommt dann ein anderer iPhone-Besitzer in die Nähe des verlorenen Gegenstands, soll er darauf aufmerksam gemacht werden, dass sich in der Nähe etwas befindet, das jemand zuvor verloren hat.

In addition to that, the Owner may set a custom message that is visible to the person finding the AirTag in Lost Mode.

Your iPhone may let you know when you‘re nearby a Tag that is in Lost Mode and encourage you to read the Owner‘s message and help them recover it. https://t.co/fwmhAFXYz7

