Was kommt da? Leaker spricht von mehreren neuen Apple-Geräten kurz vor der Auslieferung

Von Apple seien in nächster Zeit einige neue Produkte zu erwarten, behauptet aktuell ein Leaker auf Twitter. Mehrere neue Geräte sind schon jetzt bereit zur Auslieferung. Um welche neuen Produkte es sich hierbei handelt und wann diese konkret auf den Markt kommen sollten, dazu machte er indes keine Angaben, aber man kann spekulieren.

Apple werde in nächster Zeit womöglich einige neue Produkte auf den Markt bringen, das behauptete zuletzt ein Leaker, der schon in der Vergangenheit verschiedentlich korrekte Vorhersagen über den Start neuer Produkte gemacht hatte.

Er hatte so etwa den Start des iPhone SE und auch den Launch des aktuellen iPad Pro zutreffend vorhergesagt. Nun spricht er in einer wie üblich sehr knapp gehaltenen Mitteilung auf dem Kurznachrichtendienst Twitter von mehreren neuen Produkten von Apple, die bereits für die Auslieferung bereit sein sollen.

in my dream some products are ready to ship — 有没有搞措 (@L0vetodream) July 18, 2020

Welche neuen Produkte Apple hier auf den Marktstart vorbereitet und wann dieser erfolgen soll, dazu machte der Leaker indes keine Angaben.

Steht ein neuer iMac in den Startlöchern?

Man kann allerdings ein wenig begründet spekulieren. So ist etwa bekannt, dass Apple mit großer Wahrscheinlichkeit in den nächsten Wochen oder Monaten einen neuen iMac bringen wird, Apfellike.com berichtete. Gerechnet wird zunächst mit einem neuen iMac mit Intel-Prozessoren, mit dem Apple die aktuellen Linien noch einmal auffrischt. Auch soll wenig später dann der erste auf ARM-basierende Prozessor in einem iMac zum Einsatz kommen.

Zudem ist da immer noch der Ortungsanhänger AirTag, der von Apple noch in diesem Jahr erwartet wird, hier lest ihr mehr zu den letzten Gerüchten. Dieses Gadget könnte allerdings gut im Rahmen einer Keynote im September vorgestellt werden.

