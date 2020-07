Kommt bald ein neuer 27 Zoll-iMac? Lieferzeiten steigen stark an

Ein neuer iMac steht womöglich kurz vor dem Marktstart. Aktuell ist der 27 Zoll-iMac in einigen Konfigurationen nur in mehreren Monaten lieferbar. Vermutet wird, dass Apple zunächst die iMacs mit Intel-Prozessor aktualisieren wird.

In den nächsten Wochen können Kunden mit größerer Wahrscheinlichkeit mit einem neuen iMac rechnen. Erneut verdichten sich Hinweise auf ein Update des Desktops von Apple. So ist der 27 Zoll-iMac in einigen Konfigurationen derzeit nur schwer erhältlich. Vor allem die mittleren und Top-Konfigurationen des großen Rechners von Apple treffen aktuell erst nach bis zu zwei Monaten beim Kunden ein, wenn sie sie heute bestellen.

Schon vor einiger Zeit hatten sich erstmals Lieferverzögerungen beim 27 Zoll-iMac angekündigt, wie wir zuvor berichtet hatten. Auch ein neuer 27 Zoll-iMac soll angeblich bei Apple in Planung sein, hier nachzulesen.

Apple möchte noch in diesem Jahr neue iMacs bringen

Zuletzt waren dann auch noch Benchmarks aufgetaucht, die auf einem 27 Zoll-iMac mit aktueller Intel-Core i9-CPU gelaufen sind, Apfellike.com berichtete. Das passt zu Einschätzungen von Analysten, wonach Apple in diesem Jahr zunächst den iMacs mit Intel-Innenleben noch ein Update verpassen will. Anschließend soll der erste iMac mit einem bei Apple entwickelten modifizierten ARM-Prozessor ebenfalls noch in diesem Jahr auf den Markt kommen.

Auf der WWDC 2020 hatte Apple den Wechsel von Intel-Prozessoren hin zu ARM-CPUs verkündet. Erste Beobachtungen zeigten allerdings, dass hier noch ein längerer und steiniger Weg vor Apple liegt, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Wann neue iMacs vorgestellt werden, ist nicht konkret bekannt, ein möglicher Termin wäre allerdings die Herbst-Keynote.

Artikel bewerten

Ähnliche Beiträge