iTunes-Karten mit Bonus: 15% bei Saturn noch den ganzen Juni

Kunden von Apple können noch bis Ende des Monats einen kleinen Bonus beim Kauf von iTunes-Karten mitnehmen. Die Elektromarktkette Saturn räumt aktuell bundesweit in allen Filialen einen Bonus in Höhe von 15% ein, wenn ihr eine iTunes-Karte kauft. Ihr solltet aber trotzdem in jedem Fall noch vor dem Kauf an der Kasse nachfragen, ob der Rabatt gilt.

Aktuell läuft wieder eine Bonus-Aktion beim Kauf von iTunes-Karten. In den Märkten von Saturn erhaltet ihr einen Bonus auf euer gekauftes Guthaben in der Höhe von 15%. Dieser Bonus gilt für die Karten mit einem Wert von 25, 50 und 100 Euro.

Daraus ergibt sich, dass ihr beim Kauf einer Karte im Wert von 50 Euro einen zusätzlichen Bonus in der Höhe von 7,5 Euro erhaltet. Kauft ihr eine iTunes-Karte mit einem Wert von 100 Euro, liegt der Bonus, den ihr zusätzlich erhaltet, bei 15 Euro.

Die Aktion läuft noch bis Ende des Monats

Diese Aktion gilt offenbar bundesweit in allen Filialen von Saturn, sie kann allerdings nicht online genutzt werden. Zudem solltet ihr beim Kauf an der Kasse auf jeden Fall auch noch einmal fragen, ob die Aktion in euerer Filiale noch gilt.

Die Aktion läuft noch bis zum 28. Juni. 15 Euro, die maximale Bonus-Zahlung, reicht etwa für einen Monat Netflix oder Apple Music in der Familienmitgliedschaft. Die iTunes-Karten können für Käufe im gesamten App Store / iTunes Store und bei Apple-Bücher eingesetzt werden.

Artikel bewerten

Ähnliche Beiträge