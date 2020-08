Blick zurück: Apple plante einstmals Mac Mini mit iPod-Dock

Apple wollte einstmals einen Mac Mini mit integriertem Dock für den iPod auf den Markt bringen. Letztendlich hat man dann aber doch Abstand von diesem Plan genommen, wohl auch, weil die Spezifikationen und Dimensionen der iPod-Modelle zu rasch wechselten.

Apple plant stets verschiedene Varianten seiner neuen Produkte, manchmal geraten einige dieser Designs, die nie veröffentlicht wurden und in den Schubladen der Produktdesigner verschwanden, nachträglich noch an die Öffentlichkeit. – so unlängst geschehen mit einem Mac Mini, der ein Dock für den iPod besaß.

2005 hatte Apple offenbar geplant, einen neuen Mac Mini auf den Markt zu bringen, der an seiner Rückfront ein Dock besaß, in welches der iPod Nano gesteckt werden konnte. So wäre der Player geladen und mit iTunes synchronisiert worden.

EVT Mac Mini, with iPod dock. Totally scraped project that never saw the light of day pic.twitter.com/fSm1m31fhX — Dongle (@DongleBookPro) August 22, 2020

Entsprechende Bilder wurden zuletzt über den Kurznachrichtendienst Twitter verbreitet. Letztlich hat Apple diese Variante allerdings verworfen.

Der iPod war eine Zeit lang Apples wichtigstes Endkundenprodukt

Wohl auch, weil die Spezifikationen der iPods damals häufig wechselten – Apple hatte über die Jahre zahlreiche Modelle seines Players auf den Markt gebracht – hat man am Ende auf die Einführung des bewussten Mac Mini verzichtet. Wahrscheinlich hätte bereits die nächste oder übernächste Generation des iPod Nano nicht mehr in das Dock gepasst.

Der iPod war lange Zeit Apples wichtigstes Endkundenprodukt. Mit ihm gelangte nicht nur der erste wirklich erfolgreiche Musik-Shop in Millionen Hosentaschen, er hat auch das Segment der MP3-Player aufgemischt und recht bald dominiert. Heute ist der iPod nicht mehr viel mehr als eine nostalgische Erinnerung an die Zeit vor dem Smartphone-Zeitalter.

