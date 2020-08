Apple Watch SE: Angeblich günstiges Einsteiger-Modell mit aktueller Technik geplant

Nach einem iPhone SE kommt womöglich bald auch eine Apple Watch SE auf den Markt. Sie könnte wie beim Vorbild des iPhone weiterhin preisbewusste Neukunden zum Kauf einer Apple Watch motivieren. Technisch wäre diese neue Apple Watch eine Mischung aus Apple Watch Series 3 und der neuen Apple Watch Series 6, die im Herbst erwartet wird.

Apple plant angeblich eine neue Apple Watch. Das Modell soll preisbewusste oder unentschlossene Kunden abholen, auch Erstkäufer, die zuvor noch nie eine Smartwatch oder aber ein Modell aus dem Android-Lager verwendet haben, wären potenzielle Kunden.

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter machte zuletzt ein Leak die Runde, der eine sogenannte Apple Watch SE skizziert hat.

Apple Watch SE

– Old design

– Replacement of Series 3

– S6 & W4 chip

– All 16GB

– Only Aluminium model

– Digital Crown with haptic feedback?

– Bluetooth 5.0

– international SOS calling (only cellular model)

– Coming next March

– Same prices as Series 3 pic.twitter.com/AV3IApxvnH

— Komiya (@komiya_kj) August 16, 2020