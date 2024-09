Eltern als Zielgruppe: Apple arbeitet weiter an bunter Plastik-Watch

Auf der letzten Apple-Keynote am Montag wurde keine neue Apple Watch SE vorgestellt, doch das Modell bleibt weiterhin in Planung. Gerüchten zufolge soll die nächste Generation der SE mit einem Plastikgehäuse ausgestattet sein, was sie laut Insidern besonders attraktiv für Eltern machen könnte.

Während die Keynote lediglich die neue Apple Watch Series 10 präsentierte – mit größerem und hellerem Display, aber sonst wenigen Neuerungen – blieb die erwartete Apple Watch SE aus. Mark Gurman von Bloomberg, der für seine treffsicheren Vorhersagen bekannt ist, berichtet jedoch, dass Apple weiterhin an einer neuen Version der SE arbeitet.

Plastikgehäuse als Anreiz für Eltern

In seinem aktuellen Newsletter schreibt Gurman, dass Apple an einer SE-Version mit Plastikgehäuse arbeitet. Obwohl es noch Herausforderungen bei den Produktionskosten und der Qualität gibt, plant Apple weiterhin, das Modell in verschiedenen bunten Farben anzubieten. Ein niedrigerer Preis könnte vor allem Eltern dazu bewegen, ihre Kinder mit einer Apple Watch auszustatten.

Während dies in Europa eher ungewöhnlich erscheint, ist die Apple Watch in den USA bei Schülern weit verbreitet. In einigen Bezirken tragen bereits über die Hälfte der Schüler eine Apple Watch. Durch wettbewerbsfähige Preise könnte Apple diesen Trend weiter verstärken.

Laut Gurman ist die neue Apple Watch SE, die vermutlich auch mit einem schnelleren Chip ausgestattet sein wird, für das kommende Jahr geplant. Der Launch könnte im Frühjahr stattfinden, möglicherweise zeitgleich mit dem erwarteten neuen iPhone SE.