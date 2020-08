Gute iOS-Spiele für den Urlaub

iPhone- und iPad-User, denen aufgrund eines eventuell vorherrschenden Mangels an einem Spiele-Nachschub gegenwärtig so langsam ein Zittern durch die Fingerknochen zieht. Dieser Personengruppe wollen wir mit diesem Artikel ein wenig Beruhigung herbeiführen. Denn auch für iOS-Nutzer stehen unterhaltende Spiele und neue Games in den Startlöchern, die euch während eures Urlaubs bzw. während dem kommenden Jahreswechsel spielerische Abwechslung bescheren werden. Wir haben uns etwas umgesehen und auch etwas Zukunftsmusik gelauscht und stellen euch an dieser Stelle die coolsten iOS-Spiele vor, auf die man schon jetzt oder demnächst zugreifen kann.

Bereit für einen Ausflug in eine fremde (Comic-)Welt?

In die Haut… pardon. In das Fell eines Cartoon-Wolfes namens Boris schlüpft man in dem Abenteuer Boris and the Dark Survival. Schauplatz des Geschehens ist ein verlassenes, düster erscheinendes Comic-Studio, in welchem erst einmal Vorräte gefunden werden sollten. Damit sich Boris für die kommenden Herausforderungen stärken kann.

Hierbei lohnt sich so manchmal die Erkundung von im Schatten liegender Bereiche, die immer wieder zu einer benötigten Stärkung führen können. Doch nicht nur der Hunger greift nach dem Leben von Boris, sondern auch der schlecht gelaunte und monströse Tintendämon. Kann man den Klang seines schlagenden Herzens wahrnehmen, dann sollte man schleunigst das Weite suchen. Je lauter es zu hören ist, desto größer ist die Gefahr!

Ein packendes Action-Rollenspiel, das mit Liebe zum Detail aufwartet – cool!

Beeindruckende Grafiken, ein innovatives Gameplay und intensive, mitreißende Kampf-Szenarien kann man als Spieler von Darkness Rises: Adventure erleben. Eine mysteriöse Dunkelheit, die eine Horde wilder und kampfbereiter Dämonen beherbergt, breitet sich in der Story dieses Spieles immer weiter über das Land aus. Dieser mit Unheil bespickter Schatten ist dazu bereit, sämtliche Tore aufzubrechen und gnadenlos für Tod und Verwüstung zu sorgen.

Diesem Treiben gilt es Einhalt zu gebieten. Hierfür kann man sich selbst einen Charakter auswählen. Ob man beispielsweise als kriegerischer Berserker oder als magischer Zauberer in den Kampf zieht, bleibt dem Gamer selbst überlassen. Nur das Motto „Erobere die Dunkelheit, bevor die Dunkelheit Dich erobert“ sollte man mit jedem Charakter stets im Hinterkopf behalten. ACHTUNG: dieses Spiel ist auch als RPG spielbar!

Kaufen und verkaufen – mit Gewinn macht es Sinn

Man muss sich nicht zu 100% mit Baukonstruktionen und Investitionen auskennen, wenn man als Geschäftsmann oder Business Lady in dem Simulations-Game House Flipper von Empyrean punkten will. Ein von der Natur gegebener richtiger Riecher für Trends und eine gewisse Kreativität können allerdings hilfreich sein. Gekauft werden renovierungsbedürftige Immobilien, die anschließend wieder gewinnbringend verkauft werden wollen.

Hierzu sind, wie es auch in der Realität meistens der Fall ist, diverse Reinigungs- und Renovierungsarbeiten nötig. Aber am Ende eben auch die Übernahme von Einrichtung und Dekoration. So, dass die Immobilie schließlich auch garantiert einen zahlungswilligen Abnehmer findet. Schon im kommenden Oktober wird das neue Game auf den Markt kommen.

Browserspiele auf iOS spielen

Zum Abschluss haben wir noch einen interessanten Tipp für euch. Anstelle der normalen iOS-Games kann man nämlich heute auch auf manchen Geräten auf echte Browserspiele ausweichen. Dazu zählen normale Klassiker wie man sie auf prosiebengames.de findet. Doch vor allem werden hier auch andere Märkte wie zum Beispiel Online Casino Spiele zugänglich gemacht. Dazu zählen dann Portale wie goslotty.com, die Zugang zu mehreren Spielen gleichzeitig bieten. Solche Webseiten mit Online Browserspielen waren bis vor kurzem auf mobilen Geräten nicht abrufbar.

Und wie soll das gehen? Nun, in dem ihr auf Safari die Option „Desktop-Seite anfordern“ auswählt. Dies ist auf dem iPhone, aber vor allem unter iPadOS mit den neusten iPads möglich. So habt ihr das volle Spielerlebnis vom Computerspielen im Browser auch auf einem mobilen Apple Gerät.

Artikel bewerten

Ähnliche Beiträge