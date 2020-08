Leaker: Neue Apple Watch per Pressemitteilung und iPhone 12 Pro erst im November?

Das iPhone 12 wird im Herbst erscheinen, nur wann? Leaker Jon Prosser hat sich jetzt mit einigen möglichen Terminen für die Einführung neuer Produkte geäußert, auch hinsichtlich des möglichen Modus einer Präsentation hat er Vermutungen. Diese bleiben allerdings nicht unwidersprochen.

Apple wird im Herbst verschiedene neue Produkte auf den Markt bringen. So wird neben dem iPhone 12 etwa auch eine Apple Watch Series 6 erwartet. Wann und auf welche Weise die verschiedenen neuen Produkte starten, darüber gibt es indes noch keine genauen Angaben.

Der Leaker Jon Prosser hat sich jetzt an diesem Thema versucht. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter hat er verschiedene mögliche Termine in den Raum geworfen, Teile seiner Behauptungen wirken abenteuerlich.

New, adjusted Apple dates! Apple Watch & iPad

– Via press release

– Week 37 w/c Sep 7 iPhone 12 event

– Week 42 w/c Oct 12 iPhone 12 devices

– Preorders week 42 w/c Oct 12

– Shipping week 43 w/c Oct 19 iPhone 12 Pro devices

– Preorder and shipping in Nov (no exact date yet) — Jon Prosser (@jon_prosser) August 12, 2020

So erklärt er etwa, die Apple Watch Series 6 werde in der Woche ab dem 07. September vorgestellt und zwar im Rahmen einer Pressemitteilung und nicht, wie in der Vergangenheit immer, auf einer Keynote. Das wirkt eher wenig wahrscheinlich.

Das iPhone 12 soll im Oktober kommen

Auch ein neues iPad sehen wir bereits im September, so Prosser. In der Woche ab dem 13. Oktober dann werde Apple das iPhone 12 präsentieren. Eine Woche später, ab dem 19. Oktober, starte der Verkauf des iPhone 12, allerdings werden die Pro-Modelle laut des Lenkers erst Mitte November starten.

Zumindest der Redaktuer Mark Gurman von Bloomberg, seinerseits gut vernetzt und mit Apples Produktpolitik vertraut, glaubt nicht an die Prognosen Prossers, der sich daraufhin genötigt sah, noch einmal betont auf seine bisher getätigten korrekten Prognosen hinzuweisen.

Wann und wie die neuen Produkte nun tatsächlich erscheinen, bleibt indes zunächst noch offen.

Artikel bewerten

Ähnliche Beiträge