Nachgereicht: macOS big Sur Beta 4 auch verfügbar

Noch kurz zur Vollständigkeit: macOS Big Sur kann jetzt auch in der vierten Beta von Entwicklern geladen werden. Die neue Testversion steht schon seit gestern spätem Abend deutscher Zeit zum Download zur Verfügung. Wann die Public Beta ebenfalls aktualisiert wird, ist noch nicht klar.

Apple hat gestern Abend nicht nur iOS 14 / iPadOS 14 Beta 4, watchOS 7 Beta 4 und tvOS 14 Beta 4 für die Entwickler bereitgestellt, macOS Big Sur Beta 4 folgte dann später ebenfalls noch. Alle neuen Betas folgten zwei Wochen auf die Freigabe der vorangegangenen Beta-Versionen.

Die Neuerungen in macOS Big Sur Beta 4 sind noch nicht im Detail bekannt, wir sammeln eure Erfahrungen mit der neuen Beta unter diesem Artikel.

macOS Big Sur mit neuem Design im Herbst für alle Nutzer

Apple hat erstmals seit Jahren mit dem Update auf macOS Big Sur einige grundlegende Überarbeitungen am Design vorgenommen. Neu sind zudem Verbesserungen in Safari, der in Version 14 erscheint. Die Nachrichten-App wurde von iOS mittels Catalyst portiert und bekommt so endlich alle Funktionen und auch das Design, das Nutzer am iPhone und iPad schon kennen.

Die Aktualisierung auf macOS Big Sur kann im Herbst von allen Nutzern als kostenloser Download geladen werden. Bis dahin ist von einer Nutzung der Beta auf produktiv genutzten Maschinen dringend abzuraten.

