Startschuss: macOS Big Sur Public Beta jetzt auch verfügbar

Gerade eben hat Apple die erste Public Beta von macOS Big Sur an die freiwilligen Tester verteilt. Damit können nun alle interessierten Nutzer einen Blick auf das neue System werfen. Registrierte Entwickler können schon seit Wochen verschiedene Betas der Systeme ausprobieren und ihr Feedback an Apple senden. Was sagt ihr zum neuen macOS in der ersten öffentlichen Testversion?

Gerade eben hat Apple auch den Startschuss für den Public Beta-Test von macOS Big Sur gegeben. Public Beta 1 von macOS Big Sur kann ab sofort von freiwilligen Testern geladen und installiert werden. Die Teilnahme am Public Beta-Programm von Apple ist kostenlos. Hier könnt ihr euch für die Teilnahme am Programm anmelden und weitere Informationen erhalten. Zuvor hatte Apple auch schon iOS 14 / iPadOS 14 Beta 4 für Public Beta-Tester vorgelegt.

Registrierte Entwickler können macOS Big Sur schon einige Wochen lang testen, erst am Dienstag Abend war die vierte Beta für die Developer verteilt worden, sie folgte zwei Wochen auf die letzte Beta.

macOS Big Sur bringt neue Funktionen und neues Design

Größte Neuerung unter macOS Big Sur ist das Design, das erstmals seit Jahren grundlegend überarbeitet wurde. Es erinnert jetzt mehr an iOS und iPadOS. Neu sind aber auch einige Funktionen, etwa das Kontrollzentrum, das es jetzt auch am Mac gibt und die Mitteilungszentrale, die überarbeitet wurde.

Die Nachrichten-App kann jetzt das selbe, was sie auch unter iOS kann, nicht zufällig, denn sie wurde mittels der Apple-eigenen Technik Catalyst von iOS sortiert. Der Safari-Browser erscheint jetzt in Version 14 und steigert die Geschwindigkeit beim Surfen, darüber hinaus liefert er eine verbesserte Passwortverwaltung und Loginoptionen per Touch ID auf Websites.

macOS Big Sur startet im Herbst als kostenloser Download für alle Nutzer. Was sagt ihr zur ersten öffentlichen Beta: Teilt eure Beobachtungen!

