Genau vor einer Woche erschienen iOS 14 sowie die übrigen großen Updates mit Ausnahme von macOS Big Sur. Wir sprechen über unsere Eindrücke nach einer Woche iOS 14 und iPadOS 14 und da waren dann ja noch so einige andere Dinge, über die es sich zu unterhalten lohnt – willkommen zum Apfelplausch 161.

UNSER SPONSOR: BOSCH SPEXOR

Die mobile Alarmanlage jetzt bei tink in verschiedenen Bundles sichern! Feutures von Bosch Spexor:

Sensoren für Bewegung, Druck, Geräusche erkennen Einbruch, später auch Messung von Luftqualität, Warnung vor Brandgasen + Kohlenmonoxid

Integrierte eSIM-Karte für EU-weite Mobilfunkverbindung (12 Monate gratis)

Bluetooth, WLAN, GSM und GPS + bis 40 Tage Akkulaufzeit

Touch-Oberfläche und kostenlose App

Die heutigen Themen

00:04:50: Hörerpost: Apple Watch Materialien und watchOS 7-Akkulaufzeit

01:00:00: iPhone-Keynote am 13. Oktober? Welche Geräte sehen wir und kommt noch eine drittes Event?

Wir beginnen die Sendung mal wieder, wie es sich gehört, nämlich mit Post von euch. Das kam in den letzten Sendungen etwas so kurz, sonst wären die Episoden noch länger geworden. Sodann Wir ordnen eine ganze Menge ein – unsere Eindrücke nach einer Woche iOS 14. Lukas hat ein paar Beschwerden, ich auch, aber andere. Dafür sind wir uns eigentlich beide einig, iOS 14 ist im Grunde ein gutes Update.

Seht ihr es anders?

Wann kommt die Keynote und was kommt dann?

Wir sprechen danach schließlich über die kommende Keynote oder sollten wir vielleicht sagen, die kommenden? Lukas glaubt an zwei noch bevorstehende Veranstaltungen, die erste davon könnte am 13. Oktober abgehalten werden, wie wir zuvor berichtet hatten. Was dann kommt, was später und was vielleicht gar nicht auf einer Keynote… wir versuchen uns an Prognosen.

Kommt ein iPhone Mini?

Im zweiten Teil der Sendung sprechen wir über einige aktuelle Gerüchte und Leaks. Da war einerseits das iPhone 12 Mini-Gerücht, wir hatten auch darüber berichtet. Kommt so ein Name tatsächlich? Auch über die AirPods Studio und Mini-LEDs im iPad sprechen wir, beides Themen für die unmittelbare beziehungsweise die nähere Zukunft.

Viel Spaß beim Zuhören!

