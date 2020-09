iPhone 12-Keynote-Termin: Auch Jon Prosser tippt auf 13. Oktober

Am 13. Oktober könnte Apple tatsächlich das iPhone 12 vorstellen. Ein weiterer Leak deutet auf diesen Termin für Apples nächste Keynote hin. Allerdings ist weiterhin nichts definitives bekannt. Einladungen könnten ab Anfang des Monats erscheinen, falls der Termin-Tipp stimmt.

Apple könnte das iPhone 12 tatsächlich am 13. Oktober vorstellen. Auch der Leaker Jon Prosser tippt auf diesen Termin.

Wie er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, geht er anhand seiner Quellen davon aus, dass Apple am 13. Oktober die nächste Keynote abhalten wird – ein Dienstag.

Lines up with the dates I have you last month 👀

I was told:

Event October 13

Pre-orders on 16

In stores on 23 https://t.co/9umqJqSzwq pic.twitter.com/fOt5eLzcBP

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 23, 2020