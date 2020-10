Ab heute? Mehr Hinweise für iPad Air 4-Start

Nun, es könnte heute wirklich los gehen mit den Vorbestellungen für das iPad Air 4. Auch die amerikanische FCC hat jetzt das letzte noch fehlende Zertifikat ausgestellt. In der Folge kann die Auslieferung ab kommender Woche starten und heute beginnen eventuell schon die Vorbestellungen. Werdet ihr zuschlagen?

Apple wird das iPad Air 4 in diesem Monat noch in den Handel bringen, das ist klar: Unklar ist dagegen noch, an welchem Tag es konkret so weit sein wird. Unlängst waren erste Hinweise darauf aufgetaucht, dass das iPad Air 4 ab dem 23. Oktober in den Handel kommen könnte, Apfellike.com berichtete in einer früheren Meldung darüber. Diese basierten auf entsprechenden Angaben zur Verfügbarkeit auf den Seiten einer kanadischen Elektromarktkette. Nun hat Apple auch noch eine weitere Hürde für den Verkaufsstart des neuen iPads genommen, die noch in den USA zu überwinden war.

Apple erhält Zertifikat für Verkauf des iPad Air 4 mit Mobilfunk in den USA

Die amerikanische Aufsichtsbehörde für Kommunikationsleistungen FCC hat nun auch das iPad Air 4 mit LTE für die Verkauf in den Vereinigten Staaten zertifiziert. Die entsprechende Zertifizierung für das iPad Air 4 mit WLAN war bereits im letzten Monat von der Behörde erteilt worden.

Somit ist es denkbar, dass der Marktstart tatsächlich am kommenden Freitag erfolgt und die Vorbestellungen heute im Laufe des Tages geöffnet werden. Werdet ihr beim iPad Air 4 zuschlagen?

