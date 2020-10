iPhone 12 stark gefragt: Liefertermin teils erst Mitte November, bei euch?

Das iPhone 12 kommt bei den Kunden offenbar gut an: Die Nachfrage entwickelte sich binnen weniger Stunden so dynamisch, dass viele künden erst Mitte November beliefert werden, abhängig davon, welche Konfiguration sie gewählt haben. Wann ist euer Liefertermin?

Das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro können seit heute Mittag um 14:00 Uhr bestellt werden. Die Auslieferung beginnt erst ab dem 23. Oktober, also kommendem Freitag – frühestens. Wer gleich in den ersten Minuten bestellt hat, konnte das Glück haben, bereits zu diesem Termin beliefert zu werden, doch kurz nach dem Start wuchsen die Lieferzeiten spürbar an.

Das iPhone 12 in seiner Einstiegskonfiguration mit 64 GB Speicher ist oft erst in der Woche vom 03. bis zum 10. November beim Kunden. Besonders die Farbversion Blau ist stark gefragt. Wer andere Farben wählte, konnte sich gegen Nachmittag teils noch eine Lieferung im Oktober sichern.

Die Versionen mit 128 und 256 GB Speicher sind teils etwas besser verfügbar, aber wesentlich vor dem 28. Oktober geht auch hier nichts mehr.

Das iPhone 12 Pro ist ähnlich stark gefragt

Beim iPhone 12 Pro sieht die Lage nur unwesentlich anders aus: Viele Käufer der Versionen mit 128 und 256 GB Speicher werden zwischen dem 03. und 10. November beliefert. Zwischenzeitlich war die Version in Gold sogar erst um den 17. November herum lieferbar. Unklar ist, ob die Nachfrage tatsächlich so stark oder das von Apple zu Anfang bereitgestellte Kontingent so klein ist.

Die Abholung im Apple Store ist für Kunden vielerorts nicht möglich. Wie ist es bei euch: Wann werdet ihr beliefert?

