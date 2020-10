Kostenloses Apple TV+-Jahr endet bald: Bleibt ihr oder folgt die Kündigung?

Apple TV+ wurde vielen Kunden im Rahmen eines Geräte-Neukaufs für ein Jahr zur kostenlosen Nutzung freigeschaltet. Dieses Jahr läuft nun bei den ersten Kunden ab. Es stellt sich daher die interessante Frage: Wer bleibt und wer kündigt? Wir sind gespannt, wie ihr es haltet.

Vor einem Jahr hat Apple seinen neuen Streamingdienst Apple TV+ vorgestellt. Um für den Anfang eine möglichst große Zahl an Nutzern für den neuen Dienst zu begeistern, machte man den Kunden ein Angebot, das kaum an Wünschen offen ließ: Wer sich ein neues iPhone, iPad, Mac oder ein Apple TV gekauft hat, konnte Apple TV+ für ein Jahr lang kostenlos nutzen. Das Angebot musste innerhalb von drei Monaten ab Kaufdatum eingelöst werden. Nun also läuft das kostenlose Jahr für die ersten Kunden ab.

Ab kommendem Monat müssen danach die ersten Kunden zahlen.

Bleibt ihr oder werdet ihr kündigen?

Wer Apple TV+ umgehend nach Vorstellung der neuen iPhones beziehungsweise einem anderen Gerätekauf aktiviert und den kostenlosen Probezeitraum aktiviert hatte, dessen Gratis-Abo endet am 31. Oktober. Ab November zahlt der Kunde dann die üblichen 4,99 Euro im Monat, Apple TV+ ist jederzeit monatlich kündbar. Dies kann in der Abo-Verwaltung in den Account-Einstellungen erledigt werden.

Wer zuvor bereits während der Gratiszeit gekündigt hat, verlor allerdings sofort den Zugriff auf Apple TV+, so möchte Apple massenhafte Kündigungen im ersten Jahr verhindern.

Wie sieht es bei euch aus: Habt ihr schon gekündigt, werdet ihr Apple TV+ weiterhin abonnieren oder lasst ihr das Gratis-Jahr auslaufen und schließt dann mit dem Kapitel ab? Teilt eure Erfahrungen!

