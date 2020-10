Abschlussbericht: Apple hat ein App Store-Monopol errichtet, Droht die Zerschlagung?

Apple hat im app Store für iOS ein glasklares Monopol gebildet, zu diesem Schluss kommt das Komitee für rechtliche Fragen im US-Repräsentantenhaus in seinem Abschlussbericht. Fast 450 Seiten stark ist das Abschlussdokument und darin stehen noch weitaus gewichtigere Dinge. Diese könnten am Ende den gesamten Technologiesektor grundlegend neu ordnen, bis es so weit ist, wird es aber wohl noch ein wenig dauern.

Apple hat mit seinem App Store für iOS ein eindeutiges Monopol herausgebildet, diesen Schluss zieht das Komitee für Rechtsfragen im US-Kongress. Es hat heute seine 449 Seiten lange Abschlussstellungnahme veröffentlicht und diese birgt einige Sprengkraft. Das Gremium hatte sich über 17 Monate unter anderem mit der Frage nach dem App Store-Monopol beschäftigt. In seinem Abschlussbericht regt es an, im App Store und allgemein dem Apple-Ökosystem regulatorisch für mehr Wettbewerb zu sorgen. Dies könnte etwa geschehen, indem Apple gezwungen wird, auch alternative App Stores oder Möglichkeiten zuzulassen, Apps auf iPhone, iPad und Co. zu installieren. Apple widersprach dem Bericht umgehend und erklärte, man sei in allen bespielten Märkten weit davon entfernt, eine dominierende Stellung einzunehmen.

Im weiteren verwies das Unternehmen auf die vielen Arbeitsplätze, die durch den App Store geschaffen und den Aufschwung, der durch die App-Ökonomie binnen zehn Jahren möglich gemacht wurde.

Werden bald große Tech-Konzerne zerschlagen?

Weiter ging der Untersuchungsbericht noch auf die bedeutende Rolle ein, die Tech-Riesen wie Amazon, Facebook oder Google spielten. Um einen marktbeherrschenden Einfluss abzuschwächen, wäre auch eine Zerschlagung einiger Unternehmen ein gangbarer Weg, heißt es.

So müsste etwa Google sich von YouTube trennen und Facebook seine Zukäufe WhatsApp und Instagram wieder in die Unabhängigkeit entlassen. Dies sind schwerwiegende Schlussfolgerungen, die die laufende Debatte zum Thema weiter anheizen dürften. Wann indes mit ersten gesetzlichen Konsequenzen zu rechnen ist, steht auf einem anderen Blatt: Zunächst habt die US-Politik andere wichtige Aufgaben.

