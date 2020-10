Immerhin: HomePod Mini laut Leaker zur Keynote

Apple wird einen neuen HomePod auf die Keynote nächste Woche bringen, tönt es heute aus der Gerüchteküche. Allerdings, ein wirklich neuer Lautsprecher wird das nicht sein. Nur ein HomePod Mini werde vorgestellt werden, heißt es. Wieso das trotzdem eine gute Nachricht sein könnte, offenbart ein Blick auf den Markt.

Apple wird auf der Keynote am kommenden Dienstag einen neuen HomePod vorstellen, war heute aus der Gerüchteküche zu vernehmen. Ein bekannterer Leaker träumte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter lediglich von einem HomePod Mini.

Einen HomePod 2 werde man allerdings nicht sehen. Dennoch, ein HomePod Mini ist womöglich das beste, was dem Lautsprecher passieren kann.

there is no HomePod2 this year

only have mini one

— 有没有搞措 (@L0vetodream) October 7, 2020