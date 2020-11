Für alle Nutzer: iOS 14.2 / iPadOS 14.2 mit diesen Neuerungen ist da

Apple hat gerade eben iOS 14.2 und iPadOS 14.2 für alle Nutzer veröffentlicht. Das Update bringt unter anderem die neue Intercom-Funktion für den HomePod sowie das Shazam-Widget für das Kontrollzentrum. Ferner erhalten Nutzer mit dem Update über 100 neue Emojis auf dem iPhone und iPad. Daneben bringt die Aktualisierung noch diverse Fehlerbeseitigungen.

Apple hat heute Abend das Update auf iOS 14.2 und iPadOS 14.2 für alle Nutzer veröffentlicht. Die _Aktualisierung kann wie üblich unter Einstellungen > Allgemein > Software-Update angefordert werden.

iOS 14.2 bringt unter anderem die neue Intercom-Funktion. Damit lassen sich per Siri Sprachnachrichten von HomePod zu HomePod sowie zu iPhones, iPads, einer Apple Watch oder per CarPlay in ein Auto schicken, sofern alle Stellen Teil der selben Familie sind.

Weiter wurden über 100 neue Emojis zu iOS 14.2 hinzugefügt.

Zuletzt wurde ein Shazam-Widget für das Kontrollzentrum ergänzt. damit könnt ihr auf Wunsch die Musikerkennung aus dem Kontrollzentrum heraus mit nur einem Klick starten.

Alle Neuerungen im Detail

Apple nennt im Detail die folgenden Neuerungen für iOS 14.2:

• Mehr als 100 neue Emojis, darunter Tiere, Nahrungsmittel, Gesichter, Haushaltsobjekte, Musikinstrumente, genderneutrale Emojis und mehr.

• Acht neue Hintergrundbilder sowohl für den Hell- als auch für den Dunkelmodus.

• Die Lupe kann Personen in der Nähe erkennen und mithilfe des LiDAR-Sensors im iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max die Entfernung zu den Personen melden.

• Unterstützung für die iPhone 12 Lederhülle mit MagSafe.

• Durch optimiertes Laden der AirPods-Batterien wird die Batteriealterung verzögert, da die AirPods durch eine spezielle Ladelogik seltener vollständig aufgeladen sind.

• Mitteilungen zum Lautstärkepegel der Kopfhörer warnen vor zu hohen Lautstärken, die zu einer Schädigung des Gehörs führen können.

• Neue AirPlay-Steuerelemente ermöglichen das Streaming von Unterhaltungsmedien im gesamten Haushalt.

• Intercom-Unterstützung für den HomePod und den HomePod mini mit dem iPhone, iPad, der Apple Watch, den AirPods und CarPlay.

• Möglichkeit, den HomePod über Apple TV 4K für die Audiowiedergabe in Stereo, mit Surround-Sound und Dolby Atmos zu verwenden.

• Option zur Übermittlung von anonymisierten Statistikdaten zu Begegnungsmitteilungen an teilnehmende Gesundheitsbehörden.

