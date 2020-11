Gewinnspiel: iPhone 12 mini zum 1. Advent gewinnen!

Zum ersten Advent haben wir uns zusammen mit den Kollegen von Apfelpage.de eine „kleine“ Überraschung für euch einfallen lassen. Wie im Titel angekündigt, möchten wir einem oder einer von euch das neue iPhone 12 mini von Apple schenken. Damit starten wir in die Weihnachtszeit hier auf Apfellike, die übrigens noch weitere Gewinnspiele auf Lager hat. Wie ihr gewinnen und teilnehmen könnt, steht in den nächsten Absätzen. In diesem Sinne: Frohen ersten Advent. Danke für eure Treue, ihr seid die Besten!

In Kooperation mit unserem Partnerblog Apfelpage.de möchten wir deren iPhone 12 mini-Gewinnspiel auch hier auf Apfellike.com teilen. Ihr könnt hier also ganz normal teilnehmen und auch in den Lostopf für das iPhone 12 mini springen! Ein Kommentare unter diesem Artikel reicht dafür aus! Achtung: Es kann einige Minuten dauern, bis euer Kommentar angezeigt wird. Bitte kommentiert deshalb zunächst nur einmal! 🙂

Unser Sponsor: BandWerk

Verlost wird unser neuwertiges Testgerät, das uns die lieben Kollegen von BandWerk zur Verfügung gestellt haben. An dieser Stelle geht ein großer Dank an BankWerk, die uns das iPhone 12 mini zur Verfügung gestellt haben. BandWerk stellt seit vielen Jahren hochwertigstes Zubehör für Apple Produkte her. Die Firma aus München hat den Fokus auf Lederarmbänder für die Apple Watch, welche die Kollegen von Apfelpage.de schon öfters getestet haben. Darunter befinden sich auch etliche Limited-Edition-Bänder, bei denen BandWerk das Leder alter Porsche, Mercedes-Benz und Lamborghinis verwendet. Wie wir gehört haben, ist auch neues Zubehör für alle neuen iPhones geplant. Doch dazu mehr, wenn es soweit ist.

BandWerk hat für jeden Apple Watch Nutzer mit Sinn für Design etwas im Sortiment: Wenn ihr im mittleren Preissegment rundum 60 bis 70 Euro etwas ausgeben wollt, gibt es verschiedene sehr hochwertige Kollektionen. Und wer sich für für exotisches Leder und exklusive Editionen interessiert, kann auch deutlich mehr ausgeben und bekommt ein einzigartiges Armband samt Verpackung und Echtheitszertifikat von BandWerk. Die Apple Watch wird dadurch nochmals richtig aufgewertet auf das Niveau von echten Uhren.

Schaut gerne bei BandWerk vorbei, falls ihr noch Weihnachtseinkäufe für euch oder Kollegen tätigen müsst! 😉

Wir möchten hier zudem gerne die neue Armband-Serie von BandWerk vorstellen: Diese Kollektion ehrt das Lebenswert von Street-Art-Künstler Keith Haring mit seinem unverwechselbaren Stil auf hochwertigstem italienischen Leder. Die Kollektion „BandWerk. x Keith Haring“ ist seit wenigen Tagen im Online Shop von BandWerk erhältlich. Ihr seid mit die ersten, die das wissen! Unten seht ihr die Bilder der Kollektion.

So könnt ihr das iPhone 12 mini gewinnen!

Verlost wird ein iPhone 12 mini in weiß mit 64 GB. Das Gewinnspiel läuft genau eine Woche. Die Teilnahme ist wie immer bei uns sehr einfach: Wir halten das Gewinnspiel komplett in unseren eigenen vier Wänden ab. Ihr müsst also lediglich Apfellike-Leser sein und einen netten Kommentar hier unter dem Artikel hinterlassen. Seit wann lest ihr uns schon und von wo kommt ihr? Was gefällt euch an Apfellike und hört ihr schon unseren Apfelplausch Podcast? Schreibt sowas gerne rein, würde uns interessieren! Ihr könnt auch BandWerk ein Dankeschön ausrichten, die freuen sich natürlich!

Kommentare funktionieren in der App und auf der Webseite gleichermaßen. Kein Liken, kein Sharing und kein Folgen ist nötig. Doch natürlich freuen wir uns, wenn ihr das Gewinnspiel mit anderen Kollegen und Familie teilt.

Achtung: Es kann einige Minuten dauern, bis euer Kommentar angezeigt wird. Bitte kommentiert deshalb zunächst nur einmal! 🙂

Alles im Überblick:

Preis : 1x neuwertiges iPhone 12 mini 64 GB in weiß (1 Woche von der Redaktion gebraucht)

: 1x neuwertiges (1 Woche von der Redaktion gebraucht) Teilnahme : netter Kommentar unter diesem Artikel

: netter Kommentar unter diesem Artikel Läuft ab : jetzt

: jetzt Endet am : 05. Dezember 2020 23:59 Uhr

: 05. Dezember 2020 23:59 Uhr Bedingungen: Angabe richtiger E-Mail Adresse wird vorausgesetzt für Kontaktaufnahme, doppelte Kommentare werden ausgeschlossen, Beleidigungen und Diffamierungen werden disqualifiziert. Bleibt nett, wir haben doch alle ein gemeinsames Hobby hier! 🙂

Vielen Dank nochmals an BandWerk. Schaut gerne nach der Teilnahme in deren Shop vorbei:

Hinweis: Doppelte Teilnahmen sowie der Rechtsweg sind ausgeschlossen. Alle Mitarbeiter und Freunde von Mitarbeitern der WakeUp Media GbR (Falkensee) sind ausgeschlossen von der Teilnahme. Der Gewinner wird von uns in einer Woche bekanntgegeben.

