Lukas hat es geschafft, seinem neuen iPhone 12 Pro schon in den ersten Tagen erste Macken zuzufügen, das ist für Roman das Zeichen, sein neues iPhone auf jeden Fall wieder rundherum einzupacken. Damit willkommen zur neuen Episode des Apfelplausch, in der wir nicht nur über weitere Eindrücke aus den ersten zwei Wochen iPhone 12 Pro, sondern auch über die kommende Keynote und noch so einiges mehr sprechen.

Zunächst legen wir natürlich wie immer mit ein wenig Post aus den diversen Kanälen los, über die ihr uns erreichen könnt. Und auch diesmal schaffen wir es ganz gut, aus den Zuschriften direkt in die heutigen Themen einzusteigen.

Die heutigen Themen

00:00:00: Intro Gelaber

Intro Gelaber 00:03:30: Hörerpost: iPhone 12 Pro enttäuschend? | AirPods Pro Probleme

Hörerpost: iPhone 12 Pro enttäuschend? | AirPods Pro Probleme 00:09:05: iPhone 12 Pro nach 2 Wochen: Design anfällig, Upgrade vom Xs unnötig

iPhone 12 Pro nach 2 Wochen: Design anfällig, Upgrade vom Xs unnötig 00:19:40: iPhone 12 doch mit Reverse Wireless Charging? – Wieso verschiebt Apple so häufig Produkte?

iPhone 12 doch mit Reverse Wireless Charging? – Wieso verschiebt Apple so häufig Produkte? 00:30:00: Keynote angekündigt: Was kommt genau?

Keynote angekündigt: Was kommt genau? 00:45:10: Unser Sponsor tink: (Zu allen Angeboten mit gratis Spotify)

00:47:00: AirPods Studio Probleme und Leaks zu AirPods 3 + iPad Pro 2021

AirPods Studio Probleme und Leaks zu AirPods 3 + iPad Pro 2021 00:57:45: Apple Quartalszahlen Q4 2020

Unser Sponsor: Tink + 6 Monate gratis Spotify

Auf dem Smart-Home-Portal tink bekommt ihr aktuell alle möglichen Smart-Speaker, HomeKit-Lichter, Heizungen, Sensoren und vieles mehr vergünstigt + mit 6 Monaten gratis Spotify Premium. Alle Angebote, die dafür qualifiziert sind, findet ihr hier:

Da wäre zunächst noch ein wenig Rekapitulation zum iPhone 12 Pro, das Lukas sich gekauft hat. Ich bin dann morgen mit Bestellen dran.

Was kommt zur Keynote?

Wir sprechen dann im Anschluss ein wenig über die Keynote und darüber, was Apple da wohl alles vorstellt – oder was nicht. Und dabei stellen wir fest: So wirklich viel wissen wir eigentlich nicht, bis auf, dass neue ARM-Macs vorgestellt werden dürften.

Heiter bis wolkig

Sodann spekulieren wir noch ein wenig haltlos über haltlose Spekulationen, sie betreffen Bilaterales Wireless Charging am iPhone. War da nicht schon mal was? Ihr täuscht euch nicht, geht das jetzt schon wieder los? Anscheinend schon.

Außerdem ist Apple offenbar nicht im Stande, die AirPods Studio vernünftig zu bauen. Man wundert sich. Und zuletzt sprechen wir noch ein wenig über die Quartalszahlen von Apple und die sich daraus ergebenden Implikationen.

4.2 / 5 ( 21 votes )

Ähnliche Beiträge