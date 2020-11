Leaker: Zur Keynote könnten zwei 13 Zoll-MacBooks mit Apple Silicon kommen

Welche MacBooks werden am kommenden Dienstag vorgestellt? Das MacBook Pro und das MacBook Air könnten ein Update erhalten und erstmals mit einem von Apple entwickelten Prozessor auf den Markt kommen. Mancher Kunde mag sich aber noch andere Neuvorstellungen gewünscht haben.

Apple wird in sieben Tagen noch einmal eine Keynote abhalten – die dritte Veranstaltung in drei Monaten. Alles vorproduziert, in Corona-Zeiten eine Notwendigkeit und zugleich äußerst praktisch für Apple. So kann man beeindruckende Produktshows inszenieren, in denen relevante Fakten zu den neuen Produkten beliebig blumig gehalten oder gleich ganz weggelassen werden können.

Wenige Tage also, bevor die ersten Macs mit Apple Silicon vorgestellt werden, gibt es letzte Spekulationen über das, was da kommt. Einer der bekannteren Leaker träumte zuletzt von zwei 13 Zoll-Modellen.

13 inch X 2 — 有没有搞措 (@L0vetodream) November 2, 2020

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter sprach er lediglich von zwei 13 Zoll-MacBooks, das lässt aber Raum für Spekulationen.

Kommen ein MacBook Pro und ein MacBook Air mit Apple Silicon?

Apple könnte das MacBook Pro und das MacBook Air mit Apple Silicon auf den Markt bringen. Beide Macs würden dann im bekannten Design mit einem 13,3 Zoll messenden Display kommen. Entsprechende Vermutungen hatte es bereits im Vorfeld gegeben.

Allerdings wurde auch über ein 12 Zoll-MacBook mit sagenhaft langer Laufzeit spekuliert, wir hatten in einer früheren Meldung darüber berichtet. Diese Hoffnung mancher Kunden würd mit dieser Spekulation enttäuscht werden.

3.6 / 5 ( 14 votes )

Ähnliche Beiträge