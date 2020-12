Auch tvOS 14.3 GM-Version ist für Entwickler verfügbar

Heute Abend hat Apple auch tvOS 14.3 in der GM-Version für alle Entwickler bereitgestellt. Die Fassung wird eine Woche nach Verteilung der letzten Beta an die Developer ausgegeben und markiert den Abschluss der Arbeiten am kommenden Update. Es sind keine relevanten Neuerungen oder Änderungen in tvOS zu erwarten mit Ausnahme des bevorstehenden Starts von Apple Fitness+.

Apple hat heute Abend neben iOS 14.3 und iPadOS 14.3 GM sowie watchOS 7.2 GM auch die RC-Version von tvOS 14.3 an die Entwickler verteilt, dies geschah ebenfalls eine Woche nach Verteilung der letzten Beta an die Developer.

Somit kann die Arbeit an der kommenden Aktualisierung von tvOS als abgeschlossen betrachtet werden.

Es sind keine relevanten Änderungen oder Neuerungen in tvOS 14.3 enthalten

Demnächst startet der neue ‚Abo-Dienst Apple Fitness+, er erfordert eine neue App am Apple TV, darüber hinaus beinhaltet die Aktualisierung auf tvOS 14.3 keine relevanten Änderungen und bringt auch keine weiteren neuen Funktionen mit. Falls euch dennoch etwa interessantes in tvOS 14.3 RC auffällt, lasst es uns gern wissen.

tvOS 14.3 kann auf dem Apple TV der vierten und fünften Generation installiert werden, wenn das Apple TV entsprechend eingestellt ist, installiert es die Aktualisierung auch automatisch. tvOS 14.3 dürfte Anfang kommender Woche für alle Nutzer veröffentlicht werden.

Ähnliche Beiträge