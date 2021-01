Apple verteilt iOS 14.4 und iPadOS 14.4 RC an die Entwickler

Apple hat heute Abend iOS 14.4 und iPadOS 14.4 in der Release Candidate-Version für die registrierten Entwickler zur Verfügung gestellt. Dieses Update markiert in der Regel den Ende eines Beta-Prozesses, der RC ist zumeist auch die Version, die wenig später für alle Nutzer veröffentlicht wird. iOS 14.4 beseitigt verschiedene Probleme und Bugs, die zuletzt am iPhone aufgetreten waren.

Heute Abend hat Apple iOS 14.4 und iPadOS 14.4 in der Release Candidate-Version bereit gestellt. Das Update kann ab sofort von allen registrierten Entwicklern geladen und installiert werden. Hierfür muss das passende Entwicklerprofil auf den Geräten installiert sein.

Der Release Candidate ist in der Regel die finale Version eines kommenden Updates. Nach seiner Bereitstellung haben die Entwickler noch einige Tage Zeit, grundlegende Probleme zu finden und an Apple zu melden. Bei Bedarf wird dann vor einer Veröffentlichung für alle nutzer noch einmal nachgearbeitet.

iOS 14.4 behebt verschiedene Probleme und Fehler

Apple beseitigt mit iOS 14.4 einige Probleme am iPhone: So sollen nun etwa verzögerte Eingaben auf der Tastatur der Vergangenheit angehören. In der Nachrichten-App erscheint die Tastatur nun auch immer in der richtigen Sprache.

Zudem beseitigt Apple mit iOS 14.4 auch störende Artefakte, die am iPhone 12 Pro bei der Aufnahme von Bildern mit HDR entstehen konnten. Zudem kann die Kamera nun auch kleinere QR-Codes erkennen.

Das finale Update auf iOS 14.4 wird Apple wohl innerhalb der nächsten Woche für alle Nutzer zur Verfügung stellen.

