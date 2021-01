Betas: iOS 14.4 und iPadOS 14.4 in zweiter Testversion für Entwickler

Apple hat heute Abend iOS 14.4 und iPadOS 14.4 Beta 2 für die registrierten Entwickler vorgelegt. Damit wird der laufende Beta-Zyklus nach fast einem Monat Stillstand wieder aufgenommen. Noch ist nicht bekannt, welche Neuerungen Apple in iOS 14.4 und iPadOS 14.4 Beta 2 enthalten sind. Habt ihr etwas interessantes bemerkt? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen.

Apple hat heute endlich einmal wieder neue Betas bereitgestellt. iOS 14.4 und iPadOS 14.4 Beta 2 können ab sofort von registrierten Entwicklern geladen und installiert werden. Diese neuen Testversionen werden von Apple rund knappp einen Monat nach der Verteilung von Beta 1 des kommenden Updates ausgegeben. Um die Installation beginnen zu können, müsst ihr das passende Entwicklerprofil auf euren iPhones oder iPads installiert haben.

Beseitigung von Fehlern und Unterstützung für neue HomePod-Features

Mit dem Update auf iOS 14.4 fügt Apple die Unterstützung für eine Neuerung beim Handoff-Feature des HomePod hinzu. Diese funktioniert allerdings nur am HomePod Mini, der wie die iPhones ab dem iPhone 11 mit dem U1-Chip ausgestattet ist. Die Annäherung an den HomePod Mini wird ab iOS 14.4 und der HomePod-Software 14.4 künftig auch per Vibration und Sound angezeigt. Darüber hinaus beseitigt Apple in diesem Update weitere Fehler und Probleme, die zwischenzeitlich noch nicht gelöst werden konnten. Eine Public Beta 2 für freiwillige Tester wird sicherlich in den nächsten Tagen folgen.

