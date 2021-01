Chinesen lieben das iPhone 12: Marktanteil steigt auf über 20%

Das iPhone 12 bescherte Apple Ende letzten Jahres ein starkes Comeback auf dem chinesischen Smartphonemarkt. Wohl den 5G-Fähigkeiten des neuen Modells ist es zu verdanken, dass das iPhone in China zuletzt den einheimischen Marken wieder stärker Konkurrenz machen konnte.

Apples iPhone 12 war in China Ende letzten Jahres ausgesprochen erfolgreich. Im vierten Quartal konnte Apple rund 18 Millionen Einheiten seines aus vier Versionen bestehenden iPhone 12-Lineups in dem wichtigen asiatischen Schlüsselmarkt absetzen, das zeigen Daten, die von der Zeitschrift Digitimes erhoben und veröffentlicht wurden. Damit kommt das iPhone in China zuletzt wieder auf einen Marktanteil von über 20% in China, wie das in Taiwan erscheinende Branchenblatt meldet.

Diese Zugewinne gehen auf Kosten einheimischer Marken, die zuletzt den chinesischen Markt quasi unter sich aufgeteilt hatten.

iPhone 12 drängt chinesische Marken wieder etwas zurück

Im Oktober kamen die großen chinesischen Hersteller Oppo, Huawei, Xiaomi und Vivo in dem Land auf einen kombinierten Marktanteil von rund 90%. Dieser lag indes zuletzt bei nur mehr rund 78%. Apple dürfte den großen Erfolg des iPhone 12 vor allem der 5G-Unterstützung des neuen Modells zu verdanken haben.

5G ist in China inzwischen ein wichtiger Faktor beim Neukauf eines Smartphones: Rund 60 Millionen von 300 Millionen verkaufter Einheiten in China sind aktuell 5G-fähig. Allerdings unterstützt das iPhone den superschnellen mmWave-Frequenzraum bis jetzt nur in den USA. Auch in anderen Teilen der Welt ist das iPhone 12 stark gefragt, wie wir etwa in dieser Meldung berichtet hatten.

