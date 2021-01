WhatsApp Web kann zukünftig nur noch per Face ID oder Touch ID eingerichtet werden

WhatsApp Web kann in Zukunft am iPhone nur noch mit Touch ID oder Face ID eingerichtet werden: Die Neuerung soll der Sicherheit der Nutzerkonten dienen und wird ab sofort Schritt für Schritt für alle Nutzer ausgerollt. Bislang erfolgt die erstmalige Verknüpfung mittels eines QR-Codes..

WhatsApp hat damit begonnen, eine Neuerung in Zusammenhang mit WhatsApp Web zu verteilen. WhatsApp Web ist die Erweiterung, mit deren Hilfe der Messenger, der zu Facebook gehört, auch auf Notebooks oder Desktops im Browser verwendet werden kann.

In Zukunft müssen Nutzer eines iPhones die Verknüpfung ihres WhatsApp-Accounts mit dem Browser per Face ID oder Touch ID herstellen. WhatsApp Web wurde bis jetzt mittels eines QR-Codes initial eingerichtet.

Wie WhatsApp hierzu auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ausdrücklich betont hatte, verlassen die biometrischen Daten wie Fingerabdruck oder Gesichtsmuster nie das Gerät, der Datenschutz bleibe somit gewahrt.

Today we’re starting to roll out a new security feature for WhatsApp Web and Desktop: face and fingerprint unlock when linking devices.

WhatsApp does not see your face or fingerprint data.

Chats for your 👀 onlyhttps://t.co/qR3zsexzfj pic.twitter.com/Ei5G35MPpA

— WhatsApp (@WhatsApp) January 28, 2021