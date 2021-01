Wearables auf Höhenflügen: Apple Watch und AirPods sorgen für Rekordumsatz

Apple hat seine Umsätze mit AirPods und Apple Watch in den letzten drei Monaten deutlich ausbauen können. Die Umsätze in Q1 2021 kletterten um fast ein Drittel. Auch waren wieder viele Neukunden unter den Käufern einer Apple Watch. Auch für die Zukunft sieht sich Apple gut aufgestellt.

Apple hat zuletzt auch in den einzelnen Teilbereichen seine Gewinne und Umsätze auf neue Rekordhöhen treiben können. Im Rahmen des Conference Calls im Anschluss an die Veröffentlichung der Quartalszahlen freute sich Applechef Tim Cook, eine drastische Steigerung der Absatzzahlen im Wearables- und Zubehör-Segment verkünden zu können. Der Erlös kletterte binnen Quartalsfrist auf knapp 13 Milliarden Dollar, ein Plus von rund 30% von zuvor etwa zehn Milliarden Dollar.

Das Umsatzwachstum wurde maßgeblich getrieben von Apple Watch und AirPods

Wie es weiter hieß, wurde das starke Wachstum in der Hauptsache von der kräftigen Nachfrage nach der Apple Watch getrieben. Unter den Käufern waren auch im letzten Quartal wieder ungewöhnlich viele Neukunden: rund 75% Apple Watch gegriffen haben. Wie Apple einen Neukunden definiert, ist allerdings nicht bekannt.

Der Wearables-Bereich für sich genommen hat zuletzt die Größe einer Fortune120-Firma erreicht, erklärte Apple im Conference Call. Dank aufregender Produkte in der Pipeline sehe man sich in dem Bereich auch für die Zukunft gut aufgestellt. Das gesamte Zahlenwerk von Apple haben wir hier für euch kompakt zusammengefasst. Erstmals hat Apple mehr als 100 Milliarden Dollar in einem Quartal erlösen können.

