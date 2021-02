Ab heute erhältlich: Schwarze Apple Watch Series 6 und Black Unity-Sportarmband

Apple hat heute die Vermarktung der neuen Apple Watch Series 6 in der limitierten Black Unity-Edition gestartet. Diese soll die farbige Community in den USA stärker in den öffentlichen Fokus rücken. Passend zur neuen Apple Watch wird auch ein spezielles Sportarmband angeboten. Beide neuen Produkte hatte Apple bereits im vergangenen Monat angekündigt. Obwohl sie primär auf den amerikanischen Markt zielen, sind sie auch in Deutschland erhältlich.

Ab heute verkauft Apple eine neue Version der Apple Watch Series 6. Dies ist die aktuelle Version der Apple Watch, die Apple im vergangenen Herbst auf den Markt gebracht hatte. Als größte Neuerung bietet sie eine Messung der Sättigung des Blutsauerstoffs. Heute nun hat Apple eine limitierte Sonderedition der Apple Watch Series 6 auf den Markt gebracht.

Diese Uhr in Schwarz gehört zur Black Unity-Initiative, die Apple vor einer Woche vorgestellt hatte. Die Black Unity-Edition der Apple Watch Series 6 ist eine limitierte Auflage und wird nur für eine gewisse Zeit erhältlich sein. Sie ist im Aluminiumkleid ab 429 Euro bei Apple erhältlich.

Passendes Sportarmband zur neuen schwarzen Apple Watch Series 6

Neu und ebenfalls im Rahmen der Black Unity-Kampagne gibt es auch ein passendes Sportarmband zur neuen schwarzen Apple Watch. Dieses Armband ist auch separat erhältlich.

Zusätzlich hat Apple vor kurzem das neue Black Unity-Zifferblatt eingeführt. Es wurde im Rahmen von watchOS 7.3 auf die Apple Watch gebracht. Das Update war in der letzten Woche von Apple für alle Nutzer veröffentlicht worden und brachte unter anderem einige Verbesserungen für Apple Fitness+ und das neue Feature Time to Walk, die allerdings für Nutzer in Deutschland nicht relevant sind.

