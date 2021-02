Kommt bald ein Clubhouse von Facebook?

Facebook arbeitet angeblich an einer Kopie von Clubhouse: Der Audio-Chat-Dienst für das iPhone ist aktuell in aller Munde und wo immer sich ein neuer Hype im Social Media-Sektor breit macht, ist Facebook stets nicht weit.

Gibt es bald eine Facebook-Version von Clubhouse? Möglich ist das, eine Sprecherin des Konzerns wird von der New York Times mit einer Aussage zitiert, die sich durchaus in diese Richtung deuten lässt: Bei Facebook habe man in den letzten Jahren immer daran gearbeitet, Menschen per Audio und Video zu verbinden und man werde auch für die Zukunft an innovativen Ideen in diesem Bereich arbeiten.

Was hat es mit Clubhouse auf sich?

Die neue App startete mit einem halben Jahr Verspätung unlängst auch in Europa. In Clubhouse können sich Menschen in virtuellen Räumen unterhalten, die Gespräche laufen ausschließlich per Ton, Video und auch Text-Chat gibt es nicht. Während sich die Sprecher in einem Raum frei unterhalten können, kann ein Zuhörer „die Hand heben“, um ebenfalls etwas zur Unterhaltung beizutragen.

So weit, so unauffällig: Die App hat allerdings einige Alleinstellungsmerkmal, die maßgeblich zur Entstehung des Hypes beigetragen hatten. Sie ist nur für das iPhone verfügbar, das ist der wichtigste Faktor zur Bekanntheit der App. Der iOS-Markt ist zwar kleiner, die so erreichte elitäre Exklusivität gehört aber zur Geschäftsidee und die funktioniert.

Zudem steht das Clubhouse nur eingeladenen Gästen offen, eine einfache Registrierung reicht hier nicht. Ob und wann ein ähnlicher Dienst von Facebook startet, ist unklar. Twitter experimentiert aktuell mit einer ähnlichen Plattform, genannt Spaces. Auch sie steht derzeit nur wenigen ausgewählten Nutzern offen.

