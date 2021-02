Zurück an Apple: Entwickler sollen geliehene Test-Mac Minis wieder abgeben

Apple fordert seine Mac Minis mit A12Z-CPU zurück, die das Unternehmen im vergangenen Jahr an Entwickler abgegeben hatte. Gegen Gebühr konnten diese ein sogenanntes Developer Transition Kit erwerben, um ihre Apps auf die neue Apple Silicon-Architektur vorzubereiten. Von Anfang an war aber klar, dass die Geräte zurückgegeben werden müssen.

Apple hat damit begonnen, seine speziellen Versionen des Mac Mini zurückzufordern, die Entwickler im letzten Jahr erstehen konnten. Diese waren mit einem A12Z-CPU ausgestattet, der etwa im iPad Pro zum Einsatz kommt. Diese Mac Minis boten schon ein halbes Jahr vor der offiziellen Markteinführung die Möglichkeit, mit der neuen Apple Silicon-Plattform, die auf ARM-Prozessoren basiert, zu arbeiten und Apps auf die Nutzung unter den veränderten Systemanforderungen vorzubereiten.

Neben einem A12Z war der Mac Mini mit 16 GB Arbeitsspeicher und 512 GB SSD ausgestattet und verfügte darüber hinaus über je zwei USB-C- und USB-A-Anschlüsse.

Der Preis für die Leihgabe lag bei nicht ganz billigen 500 Dollar. Immerhin einen Teil dieses Betrages erhalten die Entwickler nun zurück. Wenn sie den Rechner im Originalpaket an Apple zurücksenden, erhalten sie einen Gutschein in Höhe von 200 Dollar, diesen können sie allerdings nur beim Kauf eines Mac mit M1-Prozessor einlösen, also einem neuen MacBook Pro, Mac Mini oder MacBook Air.

Apple asking developers to return their Mac mini Developer Transition Kit (For developing Apple Silicon apps). They’ll be giving those developers a $200 credit toward a new Mac with an M1 chip. pic.twitter.com/uluPoO7hAC

— Mark Gurman (@markgurman) February 4, 2021