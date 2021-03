Bei 5G enttäuschend langsam: Das iPhone 12 wird von 25 Android-Smartphones geschlagen

Das iPhone 12 ist zwar das erste iPhone mit 5G-Unterstützung, diese kann aber im Vergleich mit der Android-Konkurrenz nicht überzeugen. Tatsächlich ist das iPhone 12 im Schnitt langsamer, als 25 der populärsten Android-Smartphones. Grund dafür dürfte unter anderem das von Apple verwendete Modem sein.

Apple stieg spät in den 5G-Standard ein. Erst mit dem iPhone 12, das im letzten Herbst in vier Varianten auf den Mark kam, zog der neue Mobilfunkstandard in die Smartphones mit dem Apfel ein. Und nun zeigt sich auch, dass Apple hier ins Hintertreffen geraten ist.

Eine umfangreiche Auswertung von OpenSignal verdeutlicht, wie sehr das iPhone 12 bei den erreichbaren Geschwindigkeiten im 5G-Netz hinterher hinkt. OpenSignal ist ein Analysehaus, das sich auf die Messung der Leistungsfähigkeit von Mobilfunknetzen spezialisiert hat.

Eine Erhebung des britischen Unternehmens stellt dem iPhone 12 ein trauriges Zeugnis aus: 25 Smartphones mit Android lieferten dem Nutzer zügigere Downloadraten als das iPhone 12.

Samsung ist bei 5G ganz vorn

Am schnellsten war hier das Samsung Galaxy S21 5G, es erzielte im Schnitt rund 56 Mbit/s in den USA. Allgemein wurden rund 60% der 5G-Verbindungen in den Vereinigten Staaten zuletzt über Smartphones von Samsung hergestellt. Auf den Plätzen zwei und drei folgten das Revvl 5G vom Fertiger TCL und das 8T+ von OnePlus mit jeweils erzielten rund 49,8 und 49,3 Mbit/s. Das Velvet 5G von LG landete mit 36 Mbit/s auf Platz 25.

Und dann? Dann kommt irgendwann das iPhone. Das iPhone 12 Pro Max und iPhone 12 Pro waren hier ein wenig schneller mit erzielten 36,9 beziehungsweise 36,3 Mbit/s, das iPhone 12 und iPhone 12 Mini waren noch ein wenig langsamer.

Was sich anhand dieser Ergebnisse deutlich zeigt ist, dass das iPhone 12 zwar um den Faktor 2,3 schneller ist, als seine Vorgänger, dass Apple aber noch viel zu tun hat, um konkurrenzfähige Downloadraten zu erreichen. Ein Grund für das schlechte Abschneiden des iPhone 12 dürfte der X55-Chip von Qualcomm sein, der in ihm steckt. Das Modem war schon im letzten Herbst nicht mehr ganz taufrisch.

