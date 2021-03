iPad mit zwei Anschlüssen? Wie Apples Tablet fast ausgesehen hätte

Apple hatte ursprünglich die Absicht, das iPad mit zwei Dock-Anschlüssen auf den Markt zu bringen. Damit hätte ein Nutzer die Möglichkeit gehabt, mehrere Zubehörartikel anzuschließen oder ein weiteres ‚Gerät zu nutzen, während das Tablett geladen wird. Schlussendlich kam es aber dann bekanntlich doch anders.

Das iPad wäre um ein Haar ein wenig anders auf den Markt gekommen als wir es kennen. Apple hatte während der Entwicklung des iPad der ersten Generation einen Entwurf favorisiert, der über zwei Anschlüsse verfügt hätte.

Dieses iPad wäre mit zwei der alten Dock Connector genannten Anschlüsse auf den Markt gekommen, jeweils an der Längs- und der Querseite des Geräts, das zeigen Bilder, die unlängst von einem bekannten Sammler alter Prototypen von Apple auf dem Kurznachrichtendienst Twitter verbreitet wurden.

iPad, first generation prototype.

Initially, Apple was planning to feature a dual dock system on its first tablet.

The secondary port was situated on the left side of the device.

Concurrent charging was apparently supported.

This feature was removed in a later DVT stage. pic.twitter.com/7yJHsXPoYL

— Giulio Zompetti (@1nsane_dev) March 27, 2021