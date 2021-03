Apple meets Politik: Tim Cook spricht mit Markus Söder und Sebastian Kurz über Digitalisierung und Standort München

Applechef Tim Cook hat am Wochenende mit der europäischen Spitzenpolitik geplaudert. Er sprach unter anderem mit dem bayrischen Landeschef Markus Söder über den Apple-Standort München. Außerdem konferierte Cook noch mit dem österreichischen Bundeskanzler über die digitale Zukunft der EU.

Apples CEO Tim Cook suchte am vergangenen Wochenende den virtuellen Kontakt zur europäischen Politik. Er sprach in einem Videoanrufe mit Markus Söder (CSU), dem bayrischen Ministerpräsidenten. Thema des Gesprächs war unter anderem eine Entscheidung Apples, den bayrischen Standort des Unternehmens in den nächsten Jahren erheblich auszubauen. Apple nimmt zu diesem Zweck rund eine Milliarde Euro in die Hand, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Der Standort München ist eine entscheidende Position in Apples Modementwicklung: Schon in wenigen Jahren soll ein eigener 5G-Chi den Snapdragon von Qualcomm aus dem iPhone verdrängen.

Auch konferierte Apples Tim Cook am Wochenende mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Auch in diesem Gespräch gab es für Cook und Apple nur lobende Worte.

Thank you @tim_cook for taking the time to continue our discussions on digitalisation and trends in technology. As we plan to come back better from the ongoing #COVID19 crisis, strengthening our digital infrastructure and capabilities will be critical for both Austria and the EU. pic.twitter.com/iq0VddRCVd

— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) March 26, 2021