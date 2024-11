Südspanien unter Wasser: Tim Cook verspricht Hilfe für Unwetter-Opfer

In Südspanien haben verheerende Überschwemmungen in den letzten Tagen vielen Menschen das Leben schwer gemacht und zahlreiche Existenzen zerstört. Apple-CEO Tim Cook hat daraufhin angekündigt, die Betroffenen mit einer Spende zu unterstützen, wobei die Höhe des Betrags bisher nicht bekannt ist.

Besonders schwer betroffen sind die Regionen Valencia und Andalusien, wo sintflutartige Regenfälle Straßen überflutet und Gebäude zum Einsturz gebracht haben. Die aktuellen Zahlen sprechen von über 200 Todesopfern, und die Zahl der Vermissten könnte noch weit höher sein.

Tim Cook hat auf der Plattform X (früher Twitter) Apples Hilfe für die Betroffenen bekannt gegeben. In seinem Beitrag drückt er sein Mitgefühl für die Menschen aus, die von den Fluten betroffen sind, und kündigt an, dass Apple mit einer Spende die Hilfsmaßnahmen vor Ort unterstützen wird.

We’re thinking of all those impacted by the devastating flash floods in the region of Valencia, Spain. Apple will be making a donation to help with relief efforts on the ground.

— Tim Cook (@tim_cook) October 31, 2024