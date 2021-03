iTunes-Karten mit 20% Bonus noch bis Samstag

Auch in dieser Woche können Apple-Kunden wieder einen zusätzlichen Bonus beim Aufladen ihres iTunes-Kontos mitnehmen. Diesmal gibt es sogar wieder bis zu 20% beim Kauf einer iTunes-Karte, so viel wurde in den letzten Monaten seltener geboten. Die Aktion läuft noch so lange der Vorrat reicht und bis einschließlich kommenden Samstag.

Auch in dieser Woche haben Kunden wieder die Möglichkeit, beim Kauf einer iTunes-Karte zur Aufladung ihres Kontos für App-Käufe sowie In-App-Zahlungen einen kleinen zusätzlichen Bonus mitzunehmen. In dieser Woche werden sogar wieder einmal bis zu 20% auf den Kauf einer iTunes-Karte geboten, das hatten wir in den letzten Monaten seltener gesehen.

Beim Kauf einer Karte mit dem Wert von 25 Euro liegt der eingeräumte zusätzliche Bonus bei 10%, kauft ihr eine Karte mit dem Wert von 50 Euro, erhaltet ihr einen zusätzlichen Bonus von 15%, das entspricht in dem Fall also zusätzlichen 7,5 Euro. Kauft ihr allerdings eine Karte mit dem Wert von 100 Euro, liegt der eingeräumte zusätzliche Bonus bei 20%, was 20 Euro entspricht. Das bringt euch etwa gut einen Monat Netflix für bis zu vier gleichzeitige Zuschauer und in der höchsten Auflösung.

Die Aktion läuft noch bis kommenden Samstag und so lange der Vorrat reicht

Diese Aktion läuft noch bis einschließlich kommenden Samstag und nur, so lange der Vorrat reicht. Die Aktion wird in den Filialen von Lidl sowie bei Rossmann angeboten.

Ihr solltet vor dem Kauf an der Kasse allerdings auf jeden Fall noch einmal nachfragen, ob die Aktion in eurer Filiale auch angeboten wird.

