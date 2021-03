Liste: Größte Softwarehersteller 

Mittlerweile gibt es sehr viele Spieleentwickler, die Games für die unterschiedlichen Plattformen produzieren. Doch, wenn Du schon länger an Videospielen interessiert bist, sind Dir sicherlich einige Namen immer wieder über den Weg gelaufen. Wir stellen nun die bekanntesten und erfolgreichsten Softwareschmieden im Bereich des Gamings vor.

Ubisoft

Ubisoft ist eine französische Software Produktionsfirma, die im Jahr 1986 in ins Leben gerufen wurde. Mittlerweile gibt es aber in 20 unterschiedlichen Ländern Niederlassungen. Das zeigt, wie groß das Unternehmen mittlerweile geworden ist. Wenn Du gerne Ego-Shooter spielst, kennst Du ganz sicher die Far Cry-Reihe. Diese stammt genauso aus dem Hause Ubisoft wie der Klassiker Die Siedler oder Zombie. Letzteres ist die digitale Umsetzung des bekannten Romans Dawn of the Dead, der eine Zombie Apokalypse zum Thema hat.

EA (Electronic Arts)

EA ist in erster Linie für seine Sportsimulationen auf dem PC wie auch auf den unterschiedlichen Konsolen bekannt. Dazu gehören unter anderem die FIFA-Reihe, NBA live, Madden NFL Football oder Tiger Woods PGA Tour. In vielen der genannten Sportarten finden digitale Turniere statt und es gibt sogar eine Bundesliga.

Activisions Blizzard

Eines der bekanntesten Videospiele der jüngsten Vergangenheit ist sicherlich Diablo. Das dunkle Strategie- und Actionspiel stammt aus dem Hause Blizzard und ist sicherlich den meisten Gamern bekannt. Gleiches gilt für Starcraft, Call of Duty oder World of Warcraft. Letzteres ist ein Rollenspiel, das heutzutage vorwiegend online gespielt wird. Früher gab es aber auch Offline-Versionen, die damals schon zahlreiche Gamer in ihren Bann zogen.

Nintendo

Wer an Nintendo denkt, der hat sicherlich direkt den Gameboy oder das Super NES im Kopf. Auf den beiden Klassikern erschienen viele erfolgreiche Titel wie zum Beispiel Tetris oder Super Mario, die auch heute noch täglich von vielen Usern gespielt werden. Das Gleiche gilt auch für Zelda oder Donkey Kong. Somit gehört Nintendo ganz sicher auch zu den erfolgreichsten Spieleentwicklern der Welt.

Microsoft

Microsoft Game Studios ist ein Label, dass eine Vielzahl von Spielen aus diversen Kategorien veröffentlicht und dann auch vermarktet. Dazu gehören unter anderem der bekannte Ego-Shooter Halo die Reihe Age of Empires oder der damals sehr beliebte Flight Simulator. Microsoft stellt Spiele für die hauseigene Konsole Xbox und auch für den PC her.

Tencent

In Europa dürfte dieser Hersteller nur den Wenigsten ein Begriff sein. Es handelt sich um eine chinesische Software-Schmiede, die vor allem im asiatischen Bereich einen sehr großen Namen hat. Da aber auch immer mehr Games aus Asien nach Europa und die restliche westliche Welt gelangen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Tencent auch hierzulande bekannt wird.

Sony Computer Entertainment

Geht man nur nach den Umsatzzahlen, ist Sony Computer Entertainment der erfolgreiche Spieleentwickler. Jedes Mal, wenn die neue Playstation auf den Markt kommt, erzielt das Unternehmen neue Rekorde. Das gilt auch für die dazugehörigen Spiele, wie zum Beispiel Gran Turismo, Uncharted oder die Rollenspielreihe Final Fantasy. Es bleibt abzuwarten, ob in diesem Jahr auf der neuen Playstation 5 noch weitere erfolgreiche Titel erscheinen werden.

