Mac Mini zeigt vielen Nutzern schwarzen Bildschirm, euch auch?

Am Mac Mini treten bei vielen Nutzern nach wie vor Probleme mit der Nutzung des angeschlossenen Bildschirms auf. So zeigt das verbundene Display bei zahlreichen Anwendern nach dem Aufwachen aus dem Ruhezustand nur ein schwarzes Bild. Das erneute Verbinden des Monitors kann das Problem lösen, jedoch nicht dauerhaft.



Apple-Nutzer berichten nach wie vor über vermehrte Probleme mit der Nutzung des Mac Mini und dem jeweils angeschlossenen Bildschirm. So zeigt das verbundene Display häufig nur einen schwarzen Bildschirm, wenn der Mac Mini aus dem Ruhezustand aufgeweckt wird, wie unter anderem auch in Apples eigenem Supportforum von Anwendern berichtet wird, die von der Störung betroffen sind.

Diese Probleme treten aber offenbar in der Hauptsache am Mac Mini mit M1-Chip auf, den Apple Ende letzten Jahres vorgestellt hatte. Dabei ist es scheinbar nicht von Bedeutung, von welchem Hersteller ein Monitor ist. Auch spielt es keine Rolle, wie er an den Mac Mini angeschlossen ist, ob etwa per HDMI oder Thunderbolt.

Dies hilft bei manchen betroffenen Nutzern

Die Probleme treten den Erfahrungen der betroffenen Nutzer nach offenbar vor allem dann auf, wenn der Mac Mini über längere Zeit im Ruhezustand war, etwa über Nacht. Das Problem kann oft gelöst werden, wenn der Monitor mehrfach abgezogen und erneut verbunden wird. Diese Lösung des Problems ist aber nicht von Dauer.

Eine andere, ebenfalls nicht sehr nachhaltige Lösung des Problems ist es, nur noch den Monitor auszuschalten und den Mac Mini nicht mehr in den Ruhezustand zu schicken. Apple dürfte sich der Probleme inzwischen bewusst sein. Wann mit einer Lösung zu rechnen ist, ist nicht absehbar.

Seid ihr an eurem Mac Mini mit M1-Chip auch von diesem Problem betroffen? Teilt eure Erfahrungen!

Ähnliche Beiträge