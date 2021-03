macOS Big Sur 11.3 Beta 4 für Entwickler ist da

Apple hat gerade eben auch macOS Big Sur 11.3 Beta 4 für registrierte Entwickler verteilt. Die Aktualisierung der Beta folgt ebenfalls zwei Wochen auf die Bereitstellung der vorangegangene Testversion. Das Update auf Beta 4 kann ab sofort geladen und installiert werden.

Apple hat heute Abend neben iOS 14.5 und iPadOS 14.5 Beta 4auch macOS Big Sur 11.3 Beta 4 für registrierte Entwickler bereitgestellt. Die neue Beta wird ebenfalls zwei Wochen nach der Verteilung der vorangegangenen Beta an die Entwickler ausgegeben.

Die neue Beta kann wie üblich am Mac in den Systemeinstellungen im Bereich Software-Update geladen und installiert werden.

Welche möglichen Neuerungen oder Verbesserungen Beta 4 von macOS Big Sur 11.3 bringt, ist aktuell noch nicht bekannt. Ist euch etwas interessantes aufgefallen? Lasst uns dies gern in den Kommentaren zu diesem Artikel wissen.

macOS Big Sur 11.3 unterstützt Stereo-Paare des HomePod am Mac nun endlich vollständig

Apple führt mit dem Update auf macOS Big Sur 11.3 nun endlich die Unterstützung der Stereo-Paare am Mac ein, diese war bis jetzt nur auf Umwegen verfügbar. Weiter können Nutzer mit macOS Big Sur 11.3 unter anderem die Startseite von Safari ihren Bedürfnissen besser anpassen.

Die Fenster, in denen iPadOS-Apps ausgeführt werden, lassen sich in der Größe nun besser einstellen und es wurde eine erweiterte Steuerung per Tastatur für deie Apps auf iOS-Basis ergänzt. Die Musik-App spielt nun ähnlich eSongs automatisch ab, wenn ein e Playlist zu Ende ist.

Das Update auf macOS Big Sur 11.3 kann in wenigen Wochen von allen Nutzern kostenlos geladen und installiert werden.

