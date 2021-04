macOS Big Sur 11.4 Beta 1 für Entwickler ist da

Apple hat am heutigen Mittwoch Abend die erste Beta von macOS Big Sur 11.4 an die Entwickler verteilt. Diese wird parallel zum noch laufenden Zyklus für macOS Big Sur 11.3 ausgegeben. Dieses kommende Update wird in der nächsten Woche an alle Nutzer verteilt werden. macOS Big Sur 11.4 bringt unter anderem die Unterstützung für einige AMD-GPUs auf Macs mit Intel inside.

Apple hat am heutigen Mittwoch Abend eine erste Beta von macOS Big Sur 11.4 an die Entwickler verteilt. Alle registrierten Developer können die neue Testversion wie üblich in den Systemeinstellungen im Bereich Software-Update laden und installieren.

Laut Angaben von Apple ergänzt macOS Big Sur 11.4 die Unterstützung für die GPUs von AMD der 6000-Serie. Welche weiteren Änderungen oder Neuerungen das Update mit sich bringen wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

Fällt euch noch etwas interessantes an der neuen Beta auf? Lasst es uns gern in den Kommentaren unter dem Artikel wissen.

macOS Big Sur 11.3 RC wird aktuell noch getestet

Unterdessen wird gerade noch der laufende Zyklus für macOS Big Sur 11.3 zu Ende gebracht. Apple hatte gestern Abend nach dem Event den Release Candidate für alle kommenden Updates an die Entwickler verteilt. Sofern mit diesen letzten Versionen dort keine größeren Probleme auftreten, wird Apple diese RC-Versionen in der kommenden Woche als finales Update für alle Nutzer von Mac, iPhone und iPad sowie Apple Watch und Apple TV veröffentlichen.

