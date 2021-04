Offiziell: Apple kündigt Event für den 20. April an

Apple hat gerade eben das erste Event für das Jahr 2021 angekündigt. Die Veranstaltung wird am 20. April stattfinden, wie zuvor bereits erwartet worden war, weil Siri eine entsprechende Andeutung gemacht hat. Apple wird auf der Veranstaltung wohl unter anderem das neue iPad Pro vorstellen.

Apple event confirmed: next Tuesday, April 20. Online event, 10 AM Pacific. Bring on those new iPad Pros! pic.twitter.com/6x8SfmkrO4

— Federico Viticci (@viticci) April 13, 2021