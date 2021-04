Seit April: Diese Apps sollen iPhone-Nutzer in Russland installieren

Apple-Kunden in Russland bekommen ab sofort eine Liste von Apps angezeigt, die ihnen zur Installation empfohlen werden, wenn sie ein iPhone einrichten. Die Installation ist freiwillig, wenigstens noch im Moment. Das könnte sich in Zukunft allerdings ändern. Auf der Liste stehen unter anderem Browser und Navigationsdienste.

Apple-Nutzer in Russland erhalten ab sofort eine Liste mit Empfehlungen für die Installation verschiedener Apps. Vor kurzem hatte Apple dann doch einem entsprechenden Gesetz zugestimmt, das die russische Regierung unlängst durch das Parlament gebracht hatte und das Anfang April in Kraft getreten ist.

Dieses Gesetz zwingt Smartphonehersteller, ihren Kunden eine Liste verschiedener Anwendungen vorzuschlagen, die sie installieren können, sobald ein Smartphone eingerichtet wird.

Diese Liste erscheint am iPhone nach der Festlegung verschiedener Einstellungen, etwa zum Dark-Mode oder zum True Tone-Display. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter tauchten bereits Einsichten auf, die zeigen, welche Apps den Kunden vorgeschlagen werden.

Ah looks like the Russia App Store thing is live now pic.twitter.com/zxz4GgQeoW

— Khaos Tian (@KhaosT) April 1, 2021