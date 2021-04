Kommt der iMac 2021 mit einem 32 Zoll-Display?

Apple wird den iMac ab 2021 wohl größere Displays verpassen. Die Bildschirme von Apples Desktop könnten in den neuen Versionen so groß ausfallen, wie bis jetzt noch nie am iMac. So oder so steht dem Modell wohl das erste größere Designupdate seit über zehn Jahren bevor.

Apple wird den iMac ab 2021 vermutlich mit größeren Bildschirmen ausliefern. Nun schreibt ein bekannterer Leaker auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, Apple erwäge für den iMac 2021 Displaydiagonalen, die so groß ausfallen, wie bis jetzt noch nie am iMac. Danach werde der iMac in einer Version mit 27 Zoll erscheinen, während ein weiteres Modell eine Diagonale von 30 bis 32 Zoll erhalten soll.

Schon zuvor war spekuliert worden, Apple könnte sich beim neuen iMac am Pro Display XDR orientieren.

Der neue iMac 2021 kommt mit größeren Displays und neuen Prozessoren

Apple wird die iMacs 2021 wohl innerhalb der nächsten Monate vorstellen. Wann genau die neuen Modelle auf den Markt gebracht werden, ist nicht bekannt. Denkbar wäre ein Start im September im Rahmen einer kommenden Keynote.

Was dagegen als relativ sicher gilt ist, dass Apple für den iMac ab 2021 erstmals auch auf Apple Silicon-Prozessoren setzen wird, Apfellike.com berichtete. Die selbst entwickelten, auf ARM basierenden Chips kommen bereits lange in iPhone und iPad und seit Ende letzten Jahres auch im Mac zum Einsatz.

Apple wird perspektivisch alle Macs mit Apple Silicon ausliefern, zuletzt wird wahrscheinlich der Mac Pro an die Reihe kommen. Über mögliche Pläne Apples für den eigenen Profirechner in den nächsten Jahren haben wir in einer weiteren Meldung berichtet.

Ähnliche Beiträge