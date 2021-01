Neuer Mac Pro: Pläne für halb so großen Würfel mit Apple Silicon

Apple arbeitet neben einem neuen macBook Pro für 2021 angeblich auch an mehreren Neuauflagen des Mac Pro. Dieser für professionelle Anwender entwickelte Mac hatte 2019 sein letztes großes Update erhalten. Ein neuer Mac Pro könnte bereits dieses Jahr erscheinen, die weitaus größeren Neuerungen plant Apple aber wohl für den übernächsten Mac Pro.

Apple arbeitet offenbar auch an weiteren Versionen des Mac Pro. Wie die Agentur Bloomberg berichtet, seien aktuell zwei neue Mac Pro bei Apple in der Entwicklung. Ein neues Modell werde Apple womöglich schon 2021 auf den Markt bringen. Dieser neue Mac Pro soll weitgehend im selben Design wie die Version von 2019 erscheinen. Wie es weiter heißt, werde Apple in diesem Mac Pro höchst wahrscheinlich noch einmal auf Prozessoren von Intel setzen.

Intel liefert dieses Jahr zahlreiche neue Prozessorvarianten aus, sodass Apple in der Lage sein sollte, damit einen attraktiven Mac Pro auszustatten.

Neues Design und Apple Silicon zu einem späteren Zeitpunkt

Unterdessen laufe bereits die Entwicklung eines weiteren neuen Mac Pro, den Apple dann zu einem späteren Zeitpunkt auf den Markt bringen will. Dieser soll dann auch ein neues Design erhalten: Das Gehäuse soll nur noch knapp halb so groß sein, was den Mac Pro dann zwischen dem aktuellen Modell und dem Mac Mini ansiedeln würde. Der übernächste Mac Pro könnte zudem äußerlich an den Power-Mac G4-Würfel erinnern, was einige langjährige Mac-Nutzer erfreuen dürfte.

Dieser Mac Pro wird dann auch mit Apple Silicon erscheinen In einer weiteren Meldung hatten wir über angebliche Pläne für ein neues MacBook Pro-Design berichtet, das in diesem Jahr erscheinen soll.

