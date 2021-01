Touch ID im iPhone 13: Faltbares iPhone aber erst in mehreren Jahren

Apple möchte offenbar Touch ID in das iPhone zurückbringen: Wesentlich getrieben von den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, schreiten angeblich Pläne voran, das iPhone von 2021 wieder mit einem Fingerabdruckleser auszustatten. dieser soll allerdings unter das Display wandern, unterdessen gehen auch die Arbeiten an einem faltbaren iPhone weiter.

Apple möchte offenbar Touch ID wieder in das iPhone bringen. Das Lineup von 2021 werde wohl mit einem Fingerabdruckleser ausgestattet sein, prognostiziert aktuell der Redakteur Mark Gurman von der Agentur Bloomberg. Apple werde hier allerdings einen unter dem Display verbauten Sensor einsetzen. Gerüchte um Touch ID unter dem Display gibt es allerdings schon länger, sie kamen bereits vor dem Start des iPhone X auf, das Touch ID im Highend-iPhone ablöste. Inzwischen sind Sensoren unter dem Display in der Branche recht weit verbreitet und funktionieren auch halbwegs zufr4iedenstellend.

Die Einschränkungen bei der Nutzung von Face ID durch die Corona-Pandemie sollen eine maßgebliche Rolle bei der Entscheidung Apples die Rückkehr von Touch ID gespielt haben.

Arbeit an faltbarem iPhone gehen weiter

Unterdessen arbeitet Apple auch weiter an der Entwicklung eines faltbaren iPhones. Ein solches werde aber erst in mehreren Jahren Marktreife erlangen, so Gurman. Apple erforsche derzeit verschiedene Ansätze, hierbei sei man aber noch nicht wesentlich über die Konstruktion des Displays hinaus. Apple strebe einen weitgehend unsichtbaren Falt-Mechanismus an, was die Entwicklung anspruchsvoll gestalten und in die Länge ziehen dürfte.

Die Konkurrenten Huawei und Samsung haben bereits verschiedene faltbare Modelle auf den Markt gebracht, die allerdings noch allerlei Kinderkrankheiten aufweisen und dafür zu unverhältnismäßig hohen Preisen abgegeben werden.

